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Алина Загитова показала фото с ярким макияжем

Алина Загитова показала фото с ярким макияжем
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова показала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок с ярким макияжем.

Фото: из личного архива алины загитовой

20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.

Ранее Загитова показала, как отдыхает на яхте с Анной Щербаковой и Дарьей Усачёвой.

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