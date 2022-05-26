Ставиский — о Кацалапове: если он заявился на митинг, то влипает в политику по самые уши

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский, выступавший за сборную Болгарии, высказался об участии спортсменов в политических мероприятиях.
«Условный Никита Кацалапов или другой спортсмен приходит на митинг в «Лужники»? А вот если он уже приходит на митинг, то он смешивает спорт с политикой. Когда мы с Албеной Денковой в Болгарии заканчивали карьеру, уже были чемпионами мира после 2006 года, нам многие предлагали вступить в какую-нибудь партию.
Причем предлагали не по телефону, а у нас было много разных встреч. Многие пытались перетянуть, но мы с самого начала взяли линию, что мы отказываемся участвовать в каких-либо политических мероприятиях. То есть мы поддерживали идею, что мы вне политики.
Когда ты входишь в политику, представляешь некую партию, половина людей обязательно смешают тебя с дерьмом, потому что они противники этой партии. Это тоже неприятно, знаете, и не нужно. Мы там были всеобщими любимцами.
Если Никита Кацалапов заявился на митинг, он влипает в эту политику по самые уши и поэтому дальше несет на себе груз последствий. Если ты спортсмен – занимайся своим делом. Ты фигурист – катайся, легкоатлет – бегай, прыгай.
Не то что мне нравится или нет. Все мы понимаем, абстрагироваться сложно, когда это из каждого утюга звучит и обсуждается.
Ты можешь быть согласен, не согласен, даже высказывать свое мнение, сидя дома на диване. Но выходить публично отстаивать чьи-то права – тогда ты должен уйти из спорта, и отстаивай. Нельзя жопой на два стула сесть.
Нам в свое время Наталья Линичук сказала: «Вы спортсмены, занимайтесь своим делом. А я тренер, буду заниматься своим». Четкое распределение», – приводит слова Ставиского телеграм-канале «Нате!».
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