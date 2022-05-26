«Нас приравнивают к парному катанию». Крылова — об изменении правил в танцах на льду

Серебряный призёр Олимпийских игр — 1998 в танцах на льду российская фигуристка, тренер и хореограф Анжелика Крылова оценила изменение правил в своей дисциплине.
«Я, конечно, за обязательные танцы. Не скажу, что я расстроилась или порадовалась, но я считаю, что обязательный танец показывает и скатанность пары, и уровень пары. Могли бы, конечно, этот кусочек, который уже мизерный был, его оставить, чтобы все катали одно и то же. Я думаю, что это идея монреальской команды была, она уже и озвучивалась на семинарах всяких, которые были. Уже с прошлого года всё это шло, ну и после олимпийского сезона к этому пришло. Что осталось? Дорожка шагов, твиззлы, поддержка — три элемента. «Паршал степ» остался, только два шага сделали вместо четырёх.
Этими правилами, которые сейчас, вводом, например, хореографических прыжков в произвольный… Не хореографических спиралей, элементов скольжения, нижних выпадов, что было предложено тоже. Нет, они сделали хореопрыжки. Просто очень много таких вот силовых элементов: прыжки, поддержки по три секунды, чтобы придать больше зрелищности танцам. Не знаю, мне не хочется, чтобы это было парным катанием. Должны ввести какие-то близкие позиции, правила по позициям, потому что очень много открытых позиций в танцах. Нас приравнивают к парному катанию. Чем отличаются танцы? Близкими позициями, близостью катания, скольжения. Сейчас просто на вытянутых руках катаются. Обязательными танцами пары скатываются и начинают чувствовать друг друга», — сказала Крылова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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