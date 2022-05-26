«Они могут быть лучшей парой мира». Крылова — о дуэте Кагановская/Ангелопол

Серебряный призёр Олимпийских игр — 1998 в танцах на льду российская фигуристка, тренер и хореограф Анжелика Крылова поделилась мнением о дуэте Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, которые занимаются под её руководством.

«Они пахари, я заставляю всех пахать. Очень много было талантливых спортсменов, которые ушли в никуда. Я только за работу. Валера больше тянет её. Она более медлительная может быть. Но она тоже очень креативная, любит придумывать, предлагает идеи. Но чисто по характеру они очень разные. Он торопливый, взбалмошный, она намного поспокойнее. Может быть, из-за этого у них и происходят иногда конфликты, которые мне надо выравнивать, мне надо его чуть-чуть остановить.

Но они очень поддерживают друг друга, у них такая детская непосредственность, наивность. Сейчас они взрослеют, такие интересные становятся в чём-то. Мне интересно с ними расти, за ними наблюдать, набираться опыта. Потенциально я вижу, что они могут быть лучшей парой мира, не побоюсь таких слов», — сказала Крылова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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