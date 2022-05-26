«Конкретного решения нет». Крылова — о переходе Кагановской/Ангелопола во взрослые

Серебряный призёр Олимпийских игр — 1998 в танцах на льду российская фигуристка, тренер и хореограф Анжелика Крылова высказалась о переходе дуэта Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, которые занимаются под её руководством, на взрослый уровень.
«Конкретного решения нет. Что сейчас вообще происходит — мы не знаем, мы ждём конгресса. Они (Кагановская и Ангелопол) могут ещё кататься два года в юниорах, если бы были соревнования, был план международный, я бы даже об этом не думала. Конечно, я хотела бы, чтобы они выиграли звание чемпионов мира по юниорам и всё шло своим чередом. Но в ходе событий мы не можем сейчас выступать на международных соревнованиях. К сожалению, мы пропустили чемпионат мира, к которому мы готовились и очень хотели туда поехать.
Просто оставлять мне их в юниорах сейчас без международных соревнований по юниорам я не вижу смысла, потому что у них не будет роста, не будет мотивации, они будут топтаться и спокойно тренироваться. А я не хочу, чтоб они спокойно тренировались. Я хочу, чтоб они преодолевали себя, делали что-то новое. Пусть они будут не сразу на каких-то высоких местах по мастерам, но они будут знать, куда они идут и что им надо делать. Не могу однозначно сказать, что они будут кататься в мастерах весь сезон. Пока мы готовимся к мастерам. Поставили программы две мастерские по-новым правилам, пытаясь понять, что это», — сказала Крылова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Хореограф Ришо работает с Дэвис и Смокиным в Бостоне
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