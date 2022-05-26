Алина Загитова показала, как отдыхала в купальнике на яхте. Фото
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила фотографии, сделанные в Дубае (ОАЭ), где она отдыхала ранее в мае. На снимках Алина, одетая в купальник, позирует на яхте перед камерой.
«Я уже соскучилась солнышку и морю. Хочу обратно! Отдохнула я очень хорошо! Полная перезагрузка, теперь энергии хоть отбавляй. Но всегда приятно вернуться домой к родным», — подписала фотографии Загитова.
Посмотреть снимки можно в телеграм-канале Алины Загитовой.
Ранее российский хореограф Даниил Глейхенгауз выложил фото с Загитовой.
Новость по темеДаниил Глейхенгауз выложил фото с Алиной Загитовой
Также посмотрите видео, как Загитова, Щербакова и Усачёва зажигательно танцуют в Дубае:
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