Алина Загитова показала, как отдыхала в купальнике на яхте. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила фотографии, сделанные в Дубае (ОАЭ), где она отдыхала ранее в мае. На снимках Алина, одетая в купальник, позирует на яхте перед камерой.

«Я уже соскучилась солнышку и морю. Хочу обратно! Отдохнула я очень хорошо! Полная перезагрузка, теперь энергии хоть отбавляй. Но всегда приятно вернуться домой к родным», — подписала фотографии Загитова.

Посмотреть снимки можно в телеграм-канале Алины Загитовой.

Ранее российский хореограф Даниил Глейхенгауз выложил фото с Загитовой.

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