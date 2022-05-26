Даниил Глейхенгауз показал фотографии с отдыха на Бали

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Глейхенгауз выложил несколько фотографий с отдыха на острове Бали (Индонезия).
«Невозможно не влюбиться в Бали», — подписал он снимки.
Фото: из личного архива даниила глейхенгауза
Фото: из личного архива даниила глейхенгауза
Фото: из личного архива даниила глейхенгауза
30-летний Глейхенгауз ранее выступал в одиночном катании и в танцах на льду. С 2014 года он является постановщиком программ Центра спорта и образования «Самбо-70», отделение фигурного катания «Хрустальный», в группе Этери Тутберидзе. Заслуженный тренер России (2019). Поставил многие программы, в том числе короткую программу олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой. Работал со многими тренерами: Натальей Примаченко, Еленой Водорезовой, Всеволодом Гольманом, Натальей Дубинской, Виктором Кудрявцевым.
Загитова, Щербакова и Усачёва зажигательно танцуют в Дубае:
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