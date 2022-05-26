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Lady Brilliance. Алина Загитова — о полученной премии

Lady Brilliance. Алина Загитова — о полученной премии
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, какую премию она накануне получила.

«Вчера я посетила премию First Ladies Awards Russia'21. И не просто как гость, мне была вручена награда в номинации Lady Brilliance, грани таланта.

Вы знаете, что я не так часто бываю на подобных мероприятиях, но мимо этого пройти не смогла! Мне кажется, что здесь были упомянуты очень важные в обществе темы, и, конечно, особенно приятным стало то, что всё номинации создавались и подбирались индивидуально под каждого участника.

Было бы здорово, если бы таких мероприятий стало больше, а я пока поделюсь с вами фотографиями вчерашнего образа Как вам кажется, моё платье подходит под номинацию?» — написала Загитова в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

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