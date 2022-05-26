Бывшая партнёрша Глеба Смолкина объявила о завершении карьеры

20-летняя российская фигуристка Светлана Лизунова, выступавшая в танцах на льду с Александром Вахновым, объявила о завершении карьеры.

На чемпионате России – 2021 Лизунова и Вахнов заняли седьмое место, дважды становились призёрами этапов Кубка России. В списке бывших партнёров Лизуновой значится Глеб Смолкин, который в дуэте с Дианой Дэвис выступал на Олимпиаде-2022.

«Я завершаю свою профессиональную карьеру как спортсменка. Это решение было принято мной ещё два месяца назад, когда я поняла, что для меня это единственный выход из сложившейся ситуации. Много раз взвешивала все «за» и «против», переживала, не верила в это до конца, но глубоко в душе всё равно знала, что так будет лучше.



Могу честно сказать, что желания закончить со спортом у меня нет и не было. Весь прошлый сезон мы с партнёром пытались сменить страну: тренировались, общались с разными федерациями, писали письма, я даже начинала учить немецкий. К сожалению, целиком паре из России только с российским гражданством сложно найти хорошую страну с федерацией фигурного катания и перспективами. А про танцы на льду в нашей стране можете почитать интервью Софьи Шевченко.



После распада нашей пары у меня было твёрдое желание продолжать, но политическая ситуация в мире не дала мне этого сделать. Иногда приходится принимать решения, которые основываются не только на наших желаниях или чувствах. Иногда этого банально мало.



Завершение спортивной профессиональной карьеры не означает, что ты больше не спортсмен. Напротив, ты будешь спортсменом всю свою жизнь, потому что тебя так воспитали и потому что ты уже даже мыслишь по-другому.



В заключение могу сказать, что горжусь собой. Правда горжусь. Эти 17 лет спорта, травм, неудач, побед и успехов я точно не забуду. Изменила бы я что-то в прошлом, если бы у меня была такая возможность? Нет. Прошла бы этот путь снова? Да.



«Дорогая я 17 лет назад, у нас получилось. Может, не совсем так, как мы хотели, но получилось. А теперь пора двигаться дальше», — написала Лизунова в соцсетях.