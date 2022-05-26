Алёна Косторная — об откровенных интервью: говорю не всё, что у меня на уме
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная объяснила, почему у неё получаются откровенные эмоциональные интервью, при прослушивании которых создаётся впечатление, что фигуристка говорит всё, что у неё на уме.
«Говорю не всё, что у меня на уме. Если бы говорила всё, что у меня на уме, то не знаю, сколько заголовков можно было бы сделать. Было бы колоссальное количество.
Я стараюсь преподносить ту информацию в таком ключе, так, чтобы была и правда, объективность, никого не обидеть, но при этом и говорить правду. Многие говорят шаблонами, а эти шаблоны не являются объективностью. Доля правды в этом есть, но стараюсь, чтобы большая часть была правдивой», — сказала Косторная в эфире радио «Первое спортивное».
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