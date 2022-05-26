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Косторная как будущий психолог предположила, почему Трусова плакала на Олимпиаде

Косторная как будущий психолог предположила, почему Трусова плакала на Олимпиаде
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная предположила, почему Александра Трусова плакала после объявления итогов личного турнира Олимпийских игр – 2022 в Пекине.

Трусова впервые на соревнованиях приземлила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме оценок за две программы проиграла золото Анне Щербаковой. Косторная учится в вузе на психолога.

«В какой-то мере, может, я не знаю, но, может быть, потому что она думала, что, выполнив полностью свой контент, она будет непобедима. Я думаю, что по большей части так оно и было. То есть Саша хотела выполнить этот контент не потому, что она просто хотела выполнить его, а потому что это, может быть, была какая-то гарантия, что, выполнив всё, сделав свой максимум, она будет непобедима. Но судьба распорядилась иначе, и, естественно, если она уже была в этом уверена, и тут раз… И она понимает, что сделала всё, что от неё зависело, всё, до последнего. А всё равно — нет. Она столько раз была третьей, но понимала, что: «Тут вот я не прыгнула, тут не докрутила, тут ещё что-то, какая-то ошибка, помарка. А вот сделала бы всё, была бы первая». И тут она сделала всё, и всё равно не первая. И, естественно, она столько лет к этому шла, и всё равно – нет», — сказала Косторная в эфире радио «Первое спортивное».

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