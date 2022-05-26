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Алёна Косторная рассказала, откуда берёт мотивацию для продолжения карьеры

Алёна Косторная рассказала, откуда берёт мотивацию для продолжения карьеры
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, откуда берёт мотивацию для продолжения карьеры.

Последние два сезона оказались для Косторной неудачными. Тренируясь в «Ангелах Плющенко», Алёна никак не могла восстановить тройной аксель, а вернувшись в группу Этери Тутберидзе, сломала руку перед чемпионатом России, где проходил отбор на Олимпиаду. В итоге фигуристка перешла в ЦСКА к Елене Буяновой.

«Я не знаю, честно говоря, откуда беру мотивацию. Мне тоже интересно. Я просто поняла, что настолько люблю фигурное катание, я люблю выступать. Мне не то что неважен исход, нет, он важен. Первая и десятая — разница весомая, извините меня. Но я поняла, что люблю выступать, люблю соревноваться, мне нравится выходить одной на лёд, чтобы на меня смотрели трибуны, особенно когда всё получается, все хлопают. И я не знаю. Мне чисто этот момент доставляет эйфорию», — сказала Косторная в эфире радио «Первое спортивное».

Откровенность Косторной вновь вызвала ярость. Но Алёна — не ангел. Пора с этим смириться Откровенность Косторной вновь вызвала ярость. Но Алёна — не ангел. Пора с этим смириться
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