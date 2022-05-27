Алексей Ягудин показал своё детское фото с бабушкой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, бывший российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил свою детскую фотографию, на которой он изображён вместе со своей бабушкой.
«Два года...» — подписал снимок Ягудин.
Фото: из личного архива алексея ягудина
41-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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