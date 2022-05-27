«Чуть обгоревшая, но довольная». Виктория Синицина показала свежее фото
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Олимпийская чемпионка в команде и серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в танцах на льду, российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, выложила свежую фотографию в своих соцсетях. Спортсменка, которая в настоящее время находится в отпуске, рассказала, что немного обгорела на солнце, но это не мешает ей быть довольной.
«Чуть обгоревшая, но довольная», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива виктории синициной
Виктория Синицина и Никита Кацалапов также являются чемпионами мира 2021 года и двукратными чемпионами Европы в танцах на льду. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру.
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