Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Чуть обгоревшая, но довольная». Виктория Синицина показала свежее фото

«Чуть обгоревшая, но довольная». Виктория Синицина показала свежее фото
Комментарии

Олимпийская чемпионка в команде и серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в танцах на льду, российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, выложила свежую фотографию в своих соцсетях. Спортсменка, которая в настоящее время находится в отпуске, рассказала, что немного обгорела на солнце, но это не мешает ей быть довольной.

«Чуть обгоревшая, но довольная», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива виктории синициной

Виктория Синицина и Никита Кацалапов также являются чемпионами мира 2021 года и двукратными чемпионами Европы в танцах на льду. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру.

Также посмотрите видео, как Алина Загитова отдыхает на яхте с Анной Щербаковой:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022