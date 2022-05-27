Опубликован календарь соревнований по фигурному катанию в России в сезоне-2022/2023

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала календарь основных соревнований в стране в сезоне-2022/2023. Напомним, в настоящее время российские спортсмены в соответствии с рекомендациями МОК отстранены от международных соревнований.
Календарь сезона-2022/2023
21-23 октября — Гран-при России (Москва)
28-30 октября — Гран-при России (Сочи)
4-6 ноября — Гран-при России (Казань)
11-13 ноября — Гран-при России (Москва)
18-20 ноября — Гран-при России (Самара)
25-27 ноября — Гран-при России (Пермь)
3-4 декабря — прыжковый турнир (Москва)
20-25 декабря — чемпионат России (Красноярск)
21-22 января — Кубок Первого канала (Москва)
14-18 февраля — первенство России среди юниоров (Пермь)
3-5 марта — финал Гран-при России (Сочи)
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