Опубликован календарь соревнований по фигурному катанию в России в сезоне-2022/2023

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала календарь основных соревнований в стране в сезоне-2022/2023. Напомним, в настоящее время российские спортсмены в соответствии с рекомендациями МОК отстранены от международных соревнований.

Календарь сезона-2022/2023

21-23 октября — Гран-при России (Москва)

28-30 октября — Гран-при России (Сочи)

4-6 ноября — Гран-при России (Казань)

11-13 ноября — Гран-при России (Москва)

18-20 ноября — Гран-при России (Самара)

25-27 ноября — Гран-при России (Пермь)

3-4 декабря — прыжковый турнир (Москва)

20-25 декабря — чемпионат России (Красноярск)

21-22 января — Кубок Первого канала (Москва)

14-18 февраля — первенство России среди юниоров (Пермь)

3-5 марта — финал Гран-при России (Сочи)

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