Алина Загитова показала боксёрскую тренировку. Видео

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новую видеозапись в своём телеграм-канале. Спортсменка показала, как провела боксёрскую тренировку с ассистентом.

«На всякий случай», — подписала она видео.

20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Россиянка выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.

Ранее Алина Загитова показала фотографии в купальнике на яхте. Ранее в мае российская фигуристка провела отпуск в Дубае (ОАЭ).