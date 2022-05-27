Андрей Мозалёв: видел Лизу Нугуманову в этом сезоне. Почти каждый день в слезах

Российский фигурист Андрей Мозалёв поделился впечатлениями от встреч с российской фигуристкой Елизаветой Нугумановой. Ранее Нугуманова рассказала об оскорбительном отношении к ней в группе тренера Евгения Рукавицына.
«Наткнулся на интервью Лизы Нугумановой. Видел её в этом сезоне в коридорах после льда почти каждый день в слезах, так как мы на одном катке катаемся, часто пересекались. Она мне рассказывала о происходящем.
Раньше мы катались на одном льду, она из тех спортсменок, которые отдаются полностью своей работе и живут фигурным катанием. Хочу пожелать ей искренне удачи, самого хорошего и чтобы на её пути встречались только хорошие моменты. Знаю её хорошо, она добрая и честная», — написал Мозалёв в своём телеграм-канале.
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