«Дети в подарках и счастливы». Хореограф Железняков — о мастер-классах в Донецке

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о первом дне мастер-классов, которые он с коллегами проводит в Донецкой и Луганской республиках.
«В Донецке задача-максимум выполнена, дети в подарках и счастливы. Сегодня каждый специалист провёл по четыре мастер-класса и оставил детям частичку своей души.
Некоторые дети расплакались, только не от обиды, а от счастья. И это правда, я не вру», — написал Железняков на своей странице во «ВКонтакте».
Фото можно посмотреть на странице Алексея Железнякова «ВКонтакте».
Вместе с Железняковым в акции участвуют хореограф Ксения Поталицына и тренер Дмитрий Иванов. Среди подарков – одежда для танцев и модные повседневные вещи, а также удочка для фигуристов, купленная по просьбе тренеров из Донецка. Для праздничного ужина из Москвы привезли фрукты, сладости и соки.
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