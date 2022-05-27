«Дети в подарках и счастливы». Хореограф Железняков — о мастер-классах в Донецке

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о первом дне мастер-классов, которые он с коллегами проводит в Донецкой и Луганской республиках.

«В Донецке задача-максимум выполнена, дети в подарках и счастливы. Сегодня каждый специалист провёл по четыре мастер-класса и оставил детям частичку своей души.

Некоторые дети расплакались, только не от обиды, а от счастья. И это правда, я не вру», — написал Железняков на своей странице во «ВКонтакте».

Фото можно посмотреть на странице Алексея Железнякова «ВКонтакте».

Вместе с Железняковым в акции участвуют хореограф Ксения Поталицына и тренер Дмитрий Иванов. Среди подарков – одежда для танцев и модные повседневные вещи, а также удочка для фигуристов, купленная по просьбе тренеров из Донецка. Для праздничного ужина из Москвы привезли фрукты, сладости и соки.