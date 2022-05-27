Марк Кондратюк призван на срочную службу в спортроту ЦСКА

Олимпийский чемпион в команде 18-летний Марк Кондратюк призван для прохождения срочной службы в спортивной роте ЦСКА в Самаре.
Фото: Официальный сайт ЦСКА
Вместе с ним службу будут проходить ещё 38 профессиональных спортсменов — членов сборных команд России, сообщает сайт ЦСКА. Вместе с Кондратюком призваны чемпионы мира среди юниоров – лыжник Александр Ившин, биатлонист Кирилл Бажин и гребец Дмитрий Анисимов. Всего среди солдат – представители 16 олимпийских видов спорта.
Новобранцев отправили из сборного пункта города Сызрань. Они прошли медицинскую комиссию, профотбор, получили вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы).
Фото: Официальный сайт ЦСКА
В ближайшую неделю рядовые пройдут курс молодого бойца — 40 часов занятий по тактической, огневой, инженерной подготовке. Солдаты изучат общевоинские уставы, военную топографию, сдадут зачёты по физической и строевой подготовке, выполнят нормативы по РХБ защите и обеспечению безопасности военной службы.
Фото: Официальный сайт ЦСКА
Приведение к военной присяге военнослужащих всех пяти существующих в России спортивных рот Центрального спортивного клуба армии пройдёт 4 июня на площади Славы в Самаре.
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