Марк Кондратюк призван на срочную службу в спортроту ЦСКА

Олимпийский чемпион в команде 18-летний Марк Кондратюк призван для прохождения срочной службы в спортивной роте ЦСКА в Самаре.

Фото: Официальный сайт ЦСКА

Вместе с ним службу будут проходить ещё 38 профессиональных спортсменов — членов сборных команд России, сообщает сайт ЦСКА. Вместе с Кондратюком призваны чемпионы мира среди юниоров – лыжник Александр Ившин, биатлонист Кирилл Бажин и гребец Дмитрий Анисимов. Всего среди солдат – представители 16 олимпийских видов спорта.

Новобранцев отправили из сборного пункта города Сызрань. Они прошли медицинскую комиссию, профотбор, получили вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы).

Фото: Официальный сайт ЦСКА

В ближайшую неделю рядовые пройдут курс молодого бойца — 40 часов занятий по тактической, огневой, инженерной подготовке. Солдаты изучат общевоинские уставы, военную топографию, сдадут зачёты по физической и строевой подготовке, выполнят нормативы по РХБ защите и обеспечению безопасности военной службы.

Фото: Официальный сайт ЦСКА

Приведение к военной присяге военнослужащих всех пяти существующих в России спортивных рот Центрального спортивного клуба армии пройдёт 4 июня на площади Славы в Самаре.