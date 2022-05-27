Дэвис и Смолкин поблагодарили Донохью за совместную работу

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин поблагодарили американского фигуриста Закари Донохью за совместную работу.

«Зак, спасибо, что поработал с нами! Надеемся скоро снова увидеть тебя!» – написали Дэвис и Смолкин в соцсетях.

Фото: Личный архив Дианы Дэвис и Глеба Смолкина

Донохью, выступающий в танцевальном дуэте с Мэдисон Хаббелл, – двукратный призёр Олимпийских игр – 2022. Они завоевали серебро в команде и бронзу в личном турнире. Также Хаббелл и Донохью – четырёхкратные призёры чемпионатов мира.

Серебряные призёры чемпионата России – 2022 Дэвис и Смолкин тренируются в США у Игоря Шпильбанда. Ранее в мае хореограф Бенуа Ришо поставил им произвольную программу. За их совместной работой наблюдала мама Дианы – известный тренер Этери Тутберидзе.