Траньков: чтобы ездить на этапы Кубка России в Сызрань, я Тарасовой и Морозову не нужен

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Максим Траньков рассказал о перспективах работы со спортивной парой Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

«Когда у нас с ребятами состоялся последний разговор на эту тему, они однозначно сказали, что будут продолжать. Это было озвучено и мне, и Этери Георгиевне. Другое дело, что мне сейчас нужно понять, буду ли я дальше в этом штабе (смеётся). И буду ли работать с ребятами.

В чём сомнения? Сезон был очень тяжёлый, я полностью выхолощен. Поэтому сейчас мне надо понять, хочу ли я дальше быть тренером или нужно что-то поменять. К тому же у меня ведь Женя с Вовой — единственная пара, и когда они закончат, у меня никого не останется из собственных учеников. Это тоже накладывает свой отпечаток.

Плюс очень важно, что за соревнования будут сейчас у нас. Потому что для того, чтобы ездить на этапы Кубка России в Сызрань, условно говоря, ребятам не нужен постоянно Максим Траньков на тренировках — здесь они и без меня всё знают и со всем справятся. Мы ждём решения ISU, от него тоже будет многое зависеть. Потому что ездить на международные старты — чемпионаты мира и Европы — это совершенно другой уровень мотивации.

Исключать того, что Тарасова и Морозов останутся в команде Тутберидзе без меня, я не могу. Сейчас мне нужно отдохнуть и понять, чего я хочу дальше, и уже от этого отталкиваться», — приводит слова Транькова «Матч ТВ».