Евгения Медведева выступила на самой северной арене в мире

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева выступила с показательным номером на церемонии открытия VI международного турнира по кёрлингу Nornickel Curling Cup, проходящего в Дудинке.

«Хочу сказать большое спасибо за приём. Публика очень тёплая. Видно, что все ребята нас долго ждали. В зале присутствовали совсем юные мальчики, девочки. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие для них станет спортивным вдохновением и их имена мы ещё услышим на самых крупных аренах», — рассказала Медведева, отметив, что Дудинка – самая северная точка, где ей приходилось бывать.

Второй год подряд режиссёром церемонии открытия Nornickel Curling Cup стал Илья Авербух. «Думаю, что мы смогли сделать церемонию качественно другой. Эстафета, которая прошла, это, мне кажется, абсолютно новое дыхание турнира. Конечно, возможности льда немного сковывали Женю Медведеву, но сам её приезд, то, что дети из Дудинки, Норильска смогли её увидеть, пообщаться, услышать мотивационные советы — это очень важно», — подчеркнул Илья Авербух.

Он также рассказал, что в церемонии открытия были задействованы более 100 человек. «Около 90% из них живёт в Дудинке. Думаю, что для них это настоящее событие, как, впрочем, и для нас», — сказал Авербух.