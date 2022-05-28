Видео: Алина Загитова приняла участие в яркой фотосессии
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях бэкстейдж с яркой фотосессии.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.
20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпийские игры (Пхёнчхан-2018), чемпионат мира (Сайтама-2019), финал Гран-при сезона 2017/2018 (Нагоя) и первенство континента (Москва-2018). Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.
Ранее спортсменка стала лауреатом премии First Ladies Awards Russia'21 в номинации Lady Brilliance.
Новость по темеАлина Загитова рассказала о полученной премии
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