Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алёна Косторная впервые выступила на публике как вокалистка

Алёна Косторная впервые выступила на публике как вокалистка
Комментарии

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная впервые попробовала себя в качестве вокалистки. Об этом спортсменка рассказала в социальных сетях.

«Маленький шаг к мечте. Сегодня впервые выходила на публику не как фигуристка, а как вокалист. Это было очень волнительно, но мы справились», – написала фигуристка.

Фото: из личного архива Алёны Косторной

Фото: из личного архива Алёны Косторной

Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла наставника – теперь она тренируется у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 Косторная из-за перелома пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.

Новость по теме
Косторная как будущий психолог предположила, почему Трусова плакала на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022