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Фото: Камила Валиева встретилась с Маргаритой Мамун

Фото: Камила Валиева встретилась с Маргаритой Мамун
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Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристка Камила Валиева опубликовала совместную фотографию с известной российской гимнасткой, победительницей Игр в Рио-де-Жанейро и семикратной чемпионкой мира Маргаритой Мамун.

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

В сезоне-2021/2022 Валиева завоевала золотые медали на чемпионатах России и Европы, переписав мировые рекорды в короткой и произвольной программах.

На Олимпиаде в Пекине (Китай) Камила помогла сборной России выиграть командный турнир. Однако перед награждением стало известно о положительном допинг-тесте фигуристки, сданном в декабре 2021 года. Вручение медалей было отложено до окончания расследования. В личном же первенстве Камила заняла четвёртое место, уступив соотечественницам Анне Щербаковой и Александре Трусовой и японке Каори Сакамото.

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