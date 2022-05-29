«Последние денёчки в раю». Александра Бойкова показала новые фото с отдыха на Мальдивах

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, опубликовала в социальных сетях новые фото с отдыха на Мальдивах.

«Оставим эти фотографии без длинных текстов. Обещаю в скором времени вернуться с интересностями Петербурга», — подписала снимки Бойкова.

Фото: из личного архива Александры Бойковой

Фото: из личного архива Александры Бойковой

Фото: из личного архива Александры Бойковой

«Последние денёчки в раю», — добавила Александра.

Фото: из личного архива Александры Бойковой

«На самом деле, большинство моих будней проходит за сдачей сессии с серьёзным лицом», — также призналась фигуристка.

Фото: из личного архива Александры Бойковой

Бойкова и Козловский – чемпионы Европы 2020 года, бронзовые призёры чемпионата мира – 2021. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Бойкова и Козловский по сумме двух программ заняли четвёртое место, более 17 баллов уступив бронзовым призёрам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.