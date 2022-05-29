«Последние денёчки в раю». Александра Бойкова показала новые фото с отдыха на Мальдивах

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, опубликовала в социальных сетях новые фото с отдыха на Мальдивах.
«Оставим эти фотографии без длинных текстов. Обещаю в скором времени вернуться с интересностями Петербурга», — подписала снимки Бойкова.
Фото: из личного архива Александры Бойковой
Фото: из личного архива Александры Бойковой
Фото: из личного архива Александры Бойковой
«Последние денёчки в раю», — добавила Александра.
Фото: из личного архива Александры Бойковой
«На самом деле, большинство моих будней проходит за сдачей сессии с серьёзным лицом», — также призналась фигуристка.
Фото: из личного архива Александры Бойковой
Бойкова и Козловский – чемпионы Европы 2020 года, бронзовые призёры чемпионата мира – 2021. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Бойкова и Козловский по сумме двух программ заняли четвёртое место, более 17 баллов уступив бронзовым призёрам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.
- 29 мая 2022
-
11:56
- 28 мая 2022
-
23:58
-
22:48
-
22:05
-
19:52
-
16:19
-
14:34
-
12:55
-
00:17
- 27 мая 2022
-
22:43
-
21:17
-
19:54
-
19:00
-
18:48
-
17:22
-
14:00
-
13:03
-
13:00
-
12:02
-
10:19
-
08:16
- 26 мая 2022
-
23:09
-
22:25
-
22:10
-
21:53
-
20:19
-
20:03
-
19:50
-
18:20
-
17:57
-
17:10
-
16:53
-
15:42
-
15:00
-
12:55