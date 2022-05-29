Фигуристка Екатерина Боброва решила попробовать себя в кино

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала, что решила попробовать свои силы в кино.
Фото: Личный архив Екатерины Бобровой
«Фильм! Фильм! Фильм!» Да, друзья! Я решила попробовать себя в кино. Что из этого выйдет, абсолютно не знаю! И главное, произойдёт ли это когда-нибудь? Но всегда придерживаюсь тактики: пока не попробуешь, не поймёшь. Я не училась этому искусству, но проходила курсы актёрского мастерства, 24 года посвятила фигурному катанию и откатала два сезона «Ледникового периода». Придётся узнать, хватит ли этого багажа знаний и опыта. Но готова пробовать, учиться, падать, спотыкаться и каждый раз улучшать свой навык.
Фото: Личный архив Екатерины Бобровой
Первые шаги сделаны: портфолио, домашняя визитка и профессиональная визитка, которую мы снимали вчера! Считаю, что нужно как следует жахнуть бутылкой шампанского по кораблю, чтобы у него было прекрасное плавание! Давайте все вместе», — написала Боброва на своей странице в соцсетях.
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