Елизавета Худайбердиева показала фотографии в купальнике
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Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, показала фотографии с отдыха в Турции. По просьбам поклонников Худайбердиева опубликовала снимки в откровенном купальнике, практически не скрывающем её фигуру.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Елизаветы Худайбердиевой.
Худайбердиева и Базин — бронзовые призёры чемпионата России 2022 года. Они были первыми запасными в составе олимпийской сборной России. В сезоне-2018/2019 Худайбердиева с другим партнёром становилась призёром чемпионата мира среди юниоров и финала юниорской серии Гран-при.
19-летняя Худайбердиева в феврале 2022 года вышла замуж за 34-летнего продюсера Первого канала Кирилла Благова.
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