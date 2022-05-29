Елизавета Худайбердиева показала фотографии в купальнике

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, показала фотографии с отдыха в Турции. По просьбам поклонников Худайбердиева опубликовала снимки в откровенном купальнике, практически не скрывающем её фигуру.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Елизаветы Худайбердиевой.

Худайбердиева и Базин — бронзовые призёры чемпионата России 2022 года. Они были первыми запасными в составе олимпийской сборной России. В сезоне-2018/2019 Худайбердиева с другим партнёром становилась призёром чемпионата мира среди юниоров и финала юниорской серии Гран-при.

19-летняя Худайбердиева в феврале 2022 года вышла замуж за 34-летнего продюсера Первого канала Кирилла Благова.