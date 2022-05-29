Александра Трусова стала лауреатом премии «WOW Awards 2022»
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова стала лауреатом премии «WOW Awards 2022» в номинации «Ярчайшая фигуристка года».
Вручение наград VII национальной премии, которую проводит глянцевый журнал WOW, прошло в усадьбе «Тайны Рублева».
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине Трусова стала первой в истории фигуристкой, которая приземлила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов за два выступления Александра уступила победу соотечественнице Анне Щербаковой.
Трусова — бронзовый призёр чемпионата мира — 2021, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2020, 2022), четырёхкратный призёр чемпионатов России.
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