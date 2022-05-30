Татьяна Тарасова обратилась к Екатерине Гордеевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к двукратной олимпийской чемпионке в парном катании Екатерине Гордеевой. Она поздравила её с днём рождения. 28 мая Гордеевой исполнился 51 год.

«Катюша, поздравляю с днём рождения! Скучаем по тебе, любим тебя. Огромный привет твоей семье, всем огромного здоровья!» — написала Тарасова в своих социальных сетях, прикрепив текст к фотографии с Гордеевой.

Фото: алёна гришина

В паре с Сергеем Гриньковым Екатерина Гордеева — двукратная чемпионка Олимпийских игр (1988 и 1994 года), четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы и трёхкратная чемпионка мира среди профессионалов.

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