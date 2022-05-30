Татьяна Тарасова отреагировала на призыв Кондратюка на срочную службу в спортроту ЦСКА

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов, 18-летний Марк Кондратюк призван для прохождения срочной службы в спортивной роте ЦСКА в Самаре.

«Абсолютно все спортсмены должны служить и проходить военную подготовку, по тому же примеру Кондратюка. На дальнейшей карьере это скажется только положительно. Он молодец!» — приводит слова Тарасовой «РБК-Спорт».

Вместе с Кондратюком службу будут проходить ещё 38 профессиональных спортсменов — членов сборных команд России, в том числе чемпионы мира среди юниоров: лыжник Александр Ившин, биатлонист Кирилл Бажин, гребец Дмитрий Анисимов. Всего среди солдат представители 16 олимпийских видов спорта.

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