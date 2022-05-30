19-летняя Елизавета Нугуманова показала фотографии на пляже в Дубае

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова, выступающая в женском одиночном катании, опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. 19-летняя спортсменка выложила фотографии, сделанные на пляже в Дубае (ОАЭ).

Посмотреть снимки можно в телеграм-канале Елизаветы Нугумановой.

Елизавета Нугуманова тренируется в Санкт-Петербурге под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. Ранее спортсменка рассказала об оскорбительном отношении к ней в группе Рукавицына, после чего информацию об этом прокомментировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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