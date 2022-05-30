Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

19-летняя Елизавета Нугуманова показала фотографии на пляже в Дубае

19-летняя Елизавета Нугуманова показала фотографии на пляже в Дубае
Комментарии

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова, выступающая в женском одиночном катании, опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. 19-летняя спортсменка выложила фотографии, сделанные на пляже в Дубае (ОАЭ).

Посмотреть снимки можно в телеграм-канале Елизаветы Нугумановой.

Елизавета Нугуманова тренируется в Санкт-Петербурге под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. Ранее спортсменка рассказала об оскорбительном отношении к ней в группе Рукавицына, после чего информацию об этом прокомментировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«План Б» провалился. Почему инновации в российском фигурном катании никуда не годятся «План Б» провалился. Почему инновации в российском фигурном катании никуда не годятся

Также посмотрите видео с боксёрской тренировкой олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022