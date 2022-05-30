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«Мой первый экзамен». Анна Щербакова показала свежее фото

«Мой первый экзамен». Анна Щербакова показала свежее фото
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новый пост в своих соцсетях. Спортсменка выложила фотографию, сделанную после первого экзамена. Ранее Щербакова говорила, что планирует поступить в институт физкультуры.

«Мой первый экзамен. Было очень волнительно», — подписала снимок Щербакова.

Фото: из личного архива анны щербаковой

Анна Щербакова является золотой медалисткой Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай), где по итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила свою соотечественницу Александру Трусову. Также в активе Щербаковой золото чемпионата мира, прошедшего в марте 2021 года в Стокгольме (Швеция).

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