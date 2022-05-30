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Алина Загитова получила очередную премию

Алина Загитова получила очередную премию
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала лауреатом профессиональной премии в области спортивного маркетинга MarSpo.

Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях, выложив фотографию с наградой, полученной в номинации «Спортсмен нового времени».

Фото: из личного архива Алины Загитовой

20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпийские игры (Пхёнчхан-2018), чемпионат мира (Сайтама-2019), финал Гран-при сезона-2017/2018 (Нагоя) и первенство континента (Москва-2018). Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.

Ранее спортсменка стала лауреатом премии First Ladies Awards Russia'21 в номинации Lady Brilliance.

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