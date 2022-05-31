Елизавета Туктамышева показала своё лицо, когда 40 минут ждёт врача. Фото
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева выложила свежее фото в своих социальных сетях. По словам спортсменки, она уже минут 40 ждёт врача.
«Уже жду 40 минут одного врача...» — подписала она снимок.
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
Туктамышева – многолетняя воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя Туктамышева, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжить карьеру.
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