«Я не только спортсмен, но и журналист». Алина Загитова опубликовала большой пост

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выложила новый пост в своих соцсетях. Вчера, 30 мая, Загитова стала лауреатом профессиональной премии в области спортивного маркетинга MarSpo.

«Вчера я была на MarsSpo Awards 2022 — премии в спорте. Первая часть моей жизни была связана только со спортом. Тренировки, лёд… Пот и кровь. Потом я узнала, что такое спортивная журналистика. (Не путать с жёлтой!) Вокруг спорта так много орбит: журналисты и правильный пиар, болельщики и работа с аудиторией, менеджеры и управленцы… Вчера я увидела всех, кто стоит за российским спортом: руководители, маркетологи, пиарщики. Так много удивительных масштабных проектов! Вчерашняя премия — арена, лёд, футбольное поле, корт — «поле боя» спортивных менеджеров!

В этом году я победила в номинации «Спортсмен нового времени» — жюри премии дают её спортсменам, которые начинают реализовываться в новых ролях. Сегодня я не только спортсмен, но и журналист. Когда объявили моё имя, были сказаны важные слова, что если за такой короткий период удалось освоить новую профессию, то, может быть, скоро я смогу стать и спортивным функционером. Невероятно приятно, что моя деятельность получила такое признание. Я буду и дальше развиваться и продвигать спорт в массы! Нужно будет много учиться новому, но я готова!» — написала Алина.

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