Тарасова: Загитова сможет стать спортивным функционером

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможной работе олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой в области спортивного администрирования.

«Сможет ли Загитова стать спортивным функционером или работать в Министерстве спорта? Ну а почему нет, сможет. Для этого нужно много читать, писать, знать дело, в котором ты работаешь, тренировать. Её спортивный опыт, безусловно, поможет ей в этом. А дальше всё зависит от её желаний и целей», — приводит слова Тарасовой издание Sport24.

20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпийские игры (Пхёнчхан-2018), чемпионат мира (Сайтама-2019), финал Гран-при сезона-2017/2018 (Нагоя) и первенство континента (Москва-2018).