«Ангелы Плющенко» назвали фигуристов-парников, которые тренируются в академии

Две недели назад двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко сообщил, что в его академии «Ангелы Плющенко» с нового сезона будут тренироваться и спортивные пары.
Сегодня на сайте «Ангелов Плющенко» в списке занимающихся фигуристов появился раздел «Парное катание».
В списке семь спортсменов: Полина Костюкович, Владислав Антонышев, Илья Миронов, Елизавета Осокина, Андрей Рудь, Таисия Собинина и Анастасия Чернышева. Шестерым фигуристам от 16 лет до 21 года, а Чернышевой лишь 4 июня исполнится 13 лет.
Ранее в академии Плющенко занимались только одиночники. Самые известные из них Софья Муравьёва и Кирилл Сарновский, которым летом исполнится 16 лет. Не менее популярны, несмотря на юный возраст, Вероника Жилина, Анастасия Зинина и Софья Титова.
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