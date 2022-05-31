«Ангелы Плющенко» назвали фигуристов-парников, которые тренируются в академии

Две недели назад двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко сообщил, что в его академии «Ангелы Плющенко» с нового сезона будут тренироваться и спортивные пары.

Сегодня на сайте «Ангелов Плющенко» в списке занимающихся фигуристов появился раздел «Парное катание».

В списке семь спортсменов: Полина Костюкович, Владислав Антонышев, Илья Миронов, Елизавета Осокина, Андрей Рудь, Таисия Собинина и Анастасия Чернышева. Шестерым фигуристам от 16 лет до 21 года, а Чернышевой лишь 4 июня исполнится 13 лет.

Ранее в академии Плющенко занимались только одиночники. Самые известные из них Софья Муравьёва и Кирилл Сарновский, которым летом исполнится 16 лет. Не менее популярны, несмотря на юный возраст, Вероника Жилина, Анастасия Зинина и Софья Титова.