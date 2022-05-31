В Федерации Санкт-Петербурга отреагировали на ситуацию между Нугумановой и Рукавицыным

Президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе сообщил, что проведёт беседу со спортсменкой Елизаветой Нугумановой и тренером Евгением Рукавицыным.
Ранее в интервью Нугуманова обвинила Рукавицына и тренеров его группы в оскорблениях и травле из-за лишнего веса. Оснований для внутреннего расследования претензий фигуристки в адрес наставника в СШОР по фигурному катанию Санкт-Петербурга не нашли.
«Мне кажется, что слишком большое внимание уделяется сейчас ситуации вокруг Елизаветы Нугумановой. Мы поговорим со спортсменкой и тренером, но градус обсуждения стоит снизить. Приятно, что фигурное катание пользуется таким вниманием со стороны журналистов и болельщиков, но всё же стоит сделать акцент на спортивной составляющей», — приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости».
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