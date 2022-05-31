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Вайцеховская отреагировала на отказ СШОР Санкт-Петербурга расследовать дело Нугумановой

Вайцеховская отреагировала на отказ СШОР Санкт-Петербурга расследовать дело Нугумановой
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась об отказе СШОР по фигурному катанию Санкт-Петербурга провести расследование обвинений Елизаветы Нугумановой в адрес тренерского штаба Евгения Рукавицына. Фигуристка заявила об оскорблениях и травле из-за лишнего веса.

«Мне кажется, директор СШОР по фигурному катанию Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова сделала большую ошибку, заявив, что не видит оснований для внутреннего расследования обвинений Лизы Нугумановой в адрес её тренерского штаба. Потому что, если такое расследование не провести, очень вероятно, что его проведут другие. И не факт, что эти «другие» придут к заключению, что история не стоит выеденного яйца. Возможно, ошибаюсь, но на данный момент кажется именно так», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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