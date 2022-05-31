Вайцеховская отреагировала на отказ СШОР Санкт-Петербурга расследовать дело Нугумановой

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась об отказе СШОР по фигурному катанию Санкт-Петербурга провести расследование обвинений Елизаветы Нугумановой в адрес тренерского штаба Евгения Рукавицына. Фигуристка заявила об оскорблениях и травле из-за лишнего веса.
«Мне кажется, директор СШОР по фигурному катанию Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова сделала большую ошибку, заявив, что не видит оснований для внутреннего расследования обвинений Лизы Нугумановой в адрес её тренерского штаба. Потому что, если такое расследование не провести, очень вероятно, что его проведут другие. И не факт, что эти «другие» придут к заключению, что история не стоит выеденного яйца. Возможно, ошибаюсь, но на данный момент кажется именно так», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
- 31 мая 2022
-
19:40
-
19:16
-
17:58
-
17:34
-
17:02
-
15:20
-
14:37
-
13:19
-
10:06
- 30 мая 2022
-
23:47
-
23:01
-
21:44
-
18:09
-
15:10
-
10:59
-
10:15
-
09:16
-
08:39
- 29 мая 2022
-
22:06
-
21:04
-
18:26
-
17:31
-
16:50
-
11:56
- 28 мая 2022
-
23:58
-
22:48
-
22:05
-
19:52
-
16:19
-
14:34
-
12:55
-
00:17
- 27 мая 2022
-
22:43
-
21:17
-
19:54