Навка: если Загитова стала олимпийской чемпионкой, то у неё получится быть депутатом

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, российская фигуристка и продюсер ледовых шоу Татьяна Навка высказалась о желании 20-летней Алины Загитовой в будущем стать спортивным функционером.
«Я считаю, что никогда не поздно и никогда не рано. Если у человека есть желание стать депутатом, то почему бы и нет. Мне кажется, если она стала олимпийской чемпионкой, то у неё получится быть депутатом», – приводит слова Навки Metaratings.
Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании. В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке карьеры. Алина получает высшее образование в РАНХиГС на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика», а также участвует в ледовых шоу и работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей.
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