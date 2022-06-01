Александра Бойкова показала эффектные фотографии в купальнике с Мальдив

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, опубликовала в своих социальных сетях новые фотографии с отдыха на Мальдивах.

«Последний день в райском месте. Видимо, сказочные острова не хотят со мной прощаться, потому что весь день здесь шёл дождь», — подписала она снимки.

Фото: из личного архива александры бойковой

Фото: из личного архива александры бойковой

Бойкова и Козловский – чемпионы Европы 2020 года, бронзовые призёры чемпионата мира – 2021. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Бойкова и Козловский по сумме двух программ заняли четвёртое место, более 17 баллов уступив бронзовым призёрам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

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