19-летняя Елизавета Нугуманова показала, как отдыхает в Дубае. Фото

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова, выступающая в женском одиночном катании, опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 19-летняя спортсменка выложила фотографии, сделанные в Дубае (ОАЭ).

Фото: из личного архива елизаветы нугумановой

Фото: из личного архива елизаветы нугумановой

Нугуманова тренируется в Санкт-Петербурге под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. Ранее спортсменка рассказала об оскорбительном отношении к ней тренеров группы и самого наставника. Ухудшение результатов фигуристки связывают с лишним весом, который и стал причиной разногласий в группе. Некоторые фигуристы, среди которых Андрей Мозалёв и Мария Талалайкина, поддержали Нугуманову, а тренеры и специалисты встали на защиту Рукавицына. В СШОР Санкт-Петербурга по фигурному катанию проводить расследование ситуации отказались, а президент Петербургской федерации Антон Сихарулидзе пообещал побеседовать со сторонами конфликта.

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