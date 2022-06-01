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Появилось видео откровенного танца Евгении Медведевой на вечеринке

Появилось видео откровенного танца Евгении Медведевой на вечеринке
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В социальных сетях появилось видео, в котором показано, как двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева, одетая в эффектный наряд, демонстрирует откровенный танец. Видео снято на одной из вечеринок.

После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея) Евгения Медведева, завоевавшая серебряную медаль, ушла из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и переехала в Канаду к Брайану Орсеру. Однако перед сезоном-2020/2021 Евгения вернулась в «Хрустальный», но из-за травм больше не участвовала в соревнованиях. Официально она не объявляла о завершении карьеры. В настоящее время фигуристка участвует в ледовых шоу и комментирует фигурное катание.

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