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«Интересные ощущения». Алина Загитова вышла на лёд после долгого перерыва

«Интересные ощущения». Алина Загитова вышла на лёд после долгого перерыва
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова впервые вышла на лёд после заграничного отдыха. Об ощущениях спортсменка рассказала в социальных сетях.

«Друзья, всем привет. Ну что… я решила, что нужно уже пойти всё-таки на лёд. Ощущения очень интересные, как будто бы я первый раз встала на коньки. Но, думаю, что скоро это пройдёт», – сказала фигуристка.

20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпийские игры (Пхёнчхан-2018), чемпионат мира (Сайтама-2019), финал Гран-при сезона-2017/2018 (Нагоя) и первенство континента (Москва-2018). Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.

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