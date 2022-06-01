«Интересные ощущения». Алина Загитова вышла на лёд после долгого перерыва

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова впервые вышла на лёд после заграничного отдыха. Об ощущениях спортсменка рассказала в социальных сетях.
«Друзья, всем привет. Ну что… я решила, что нужно уже пойти всё-таки на лёд. Ощущения очень интересные, как будто бы я первый раз встала на коньки. Но, думаю, что скоро это пройдёт», – сказала фигуристка.
20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпийские игры (Пхёнчхан-2018), чемпионат мира (Сайтама-2019), финал Гран-при сезона-2017/2018 (Нагоя) и первенство континента (Москва-2018). Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.
- 1 июня 2022
-
15:31
-
13:07
-
12:15
-
10:08
-
09:33
-
09:02
- 31 мая 2022
-
23:09
-
21:38
-
21:12
-
19:40
-
19:16
-
17:58
-
17:34
-
17:02
-
15:20
-
14:37
-
13:19
-
10:06
- 30 мая 2022
-
23:47
-
23:01
-
21:44
-
18:09
-
15:10
-
10:59
-
10:15
-
09:16
-
08:39
- 29 мая 2022
-
22:06
-
21:04
-
18:26
-
17:31
-
16:50
-
11:56
- 28 мая 2022
-
23:58
-
22:48