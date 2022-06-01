Евгения Медведева в Международный день защиты детей показала свои детские фотографии

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева в Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, показала свои детские фотографии.
Фото: Личный архив Евгении Медведевой
«Сегодня отмечается Международный день защиты детей. В своей спортивной карьере я часто получала особую поддержку именно от детей. И эта любовь всегда была взаимна.
Наверное, в таком возрасте невозможно быть неискренним. Думаю, тяжело спорить с утверждением, что дети — цветы жизни. От всей души — всех с праздником! Берегите детей и наше будущее!
Фото: Личный архив Евгении Медведевой
P. S. Решила поделиться своими детскими фото», — написала Медведева в соцсетях.
Фото: Личный архив Евгении Медведевой
После Игр-2018 Медведева уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор Медведева участвует только в ледовых шоу.
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