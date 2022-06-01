Евгения Медведева в Международный день защиты детей показала свои детские фотографии

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева в Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, показала свои детские фотографии.

Фото: Личный архив Евгении Медведевой

«Сегодня отмечается Международный день защиты детей. В своей спортивной карьере я часто получала особую поддержку именно от детей. И эта любовь всегда была взаимна.



Наверное, в таком возрасте невозможно быть неискренним. Думаю, тяжело спорить с утверждением, что дети — цветы жизни. От всей души — всех с праздником! Берегите детей и наше будущее!

Фото: Личный архив Евгении Медведевой

P. S. Решила поделиться своими детскими фото», — написала Медведева в соцсетях.

Фото: Личный архив Евгении Медведевой

После Игр-2018 Медведева уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор Медведева участвует только в ледовых шоу.