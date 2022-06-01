Анастасия Гулякова: что такое лето? Когда ты красиво раздета

Российская фигуристка Анастасия Гулякова, тренирующаяся в группе Алексея Мишина, показала фотографии с отдыха в Сочи. Из одежды на 19-летней спортсменке только чёрный открытый купальник. На одном из снимков Анастасия на коленях стоит на доске для сапсёрфинга и держит в руках весло.

Фото: Личный архив Анастасии Гуляковой

«Ну, что такое лето? Когда ты красиво раздета», — написала Гулякова в соцсетях.

Фото: Личный архив Анастасии Гуляковой

Гулякова — победительница финала Кубка России – 2020, бронзовый призёр этапа Гран-при-2020 в Москве. Фигуристка неоднократно становилась призёром этапов Кубка страны и международных турниров серии «челленджер». На чемпионате России лучший результат Гуляковой – седьмое место в сезоне-2019/2020. Тогда программами фигуристки были «Кармен» и «Лебединое озеро».