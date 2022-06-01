«Всё двигается в сторону шоу». Вайцеховская — об изменениях правил в танцах на льду

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская, комментируя изменения правил в танцах на льду, заявила, что фигурное катание двигается в сторону шоу.
«Тут конфликт начинается интересов, потому что смотреть это (обязательные танцы) по телевидению – это ужасно. Я бы на самом деле оставила это на юниорском уровне. Сейчас слишком всё диктует телевидение, чтобы можно было оставлять в программе какие-то вещи, которые не набирают достаточного рейтинга. Обязательные танцы их не наберут никогда. Это как обязательная программа в прыжках в воду. Без обязательной программы прыгать невозможно, но её нет. И сейчас мы имеем целое поколение людей, которое реально не умеет делать обязательные прыжки.
К сожалению, всё двигается в сторону шоу. И с этим я не думаю, что можно что-то сделать, особенно с учётом того, что многие международные федерации строятся не по принципу профессионализма, а географического. Там обязательно должен быть какой-нибудь Кувейт, какие-нибудь Эмираты, и неважно, что там не знают, что такое лёд, кроме как бармены», — сказала Вайцеховская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Полная версия эксклюзивного интервью с Еленой Вайцеховской выйдет сегодня, 1 июня, на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.
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