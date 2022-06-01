Вайцеховская рассказала, что её совместная работа с Тарасовой началась с конфликта

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская рассказала, как складывались её отношения с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

«Я была под очень большим влиянием Тарасовой и объясню почему. Потому что это был тот период, когда Тарасова делала совершенно уникальный результат. Я не понимала, как она это делает. Какой результат? Спортивный. Кулик, Ягудин, Климова/Пономаренко.



Когда Тарасова вернулась, я не воспринимала её уже как спортивного тренера, когда был театр. Более того, наша совместная работа началась с дичайшего конфликта, когда меня отправили брать у неё интервью. Я до этого уже сделала какое-то интервью, и мне казалось, что это вообще так легко. Как сейчас многие журналистику представляют: стоишь такая вся внезапная на каблуках, в одной руке у тебя бокал шампанского, в другой диктофон. Я примерно в таком состоянии приезжаю на Сокол к Татьяне Анатольевне, она сидит, как всегда, вся в золоте и в образе. Я ей говорю такая вот, ни опыта, ничего вообще, ни мозгов: «Татьяна Анатольевна, вы же тогда были великим тренером, а сейчас занимаетесь тем, что выкатываете непонятно где звёзд, вышедших в тираж». Она так поднимает голову и говорит: «Вы хоть один наш спектакль видели?» Я говорю: нет. И дальше я помню до мельчайшего жеста, она вытягивает свою руку с кольцами, браслетами, часами и говорит: «Вон отсюда». Как я оттуда летела! Это был тихий ужас.



Потом, когда я увидела её театр, я обалдела. Это было в Шеффилде, маленький городской театр, 16 метров площадочка, и вот на этой площадке на дикой скорости шесть пар танцевали вальс. Когда они пролетали, задевая этими юбками с блёстками рампу, казалось, что театр сейчас рухнет вообще», — рассказала Вайцеховская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».



Полная версия эксклюзивного интервью с Еленой Вайцеховской выйдет сегодня, 1 июня, на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.