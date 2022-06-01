Вайцеховская объяснила, почему спортсменам важно давать интервью

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская объяснила, зачем спортсменам нужно давать интервью.

«Сейчас ты понимаешь, что в любой момент любая неосторожная фраза может повернуться против тебя. И главное — это понимают спортсмены. Спортсменам проще вообще ни с кем не разговаривать или что-то дежурное сказать в микст-зоне. Мне это обидно, потому что, с моей точки зрения, от этого очень сильно теряет спорт. Ведь зачем по большому счёту брать интервью? Затем, чтобы в поисковых системах осталась твоя история. Не останется то, что ты писал в соцсетях, это слишком быстро уходит. Ты не нарисуешь там свой портрет. А какие-то истории… Очень хорошо сказал тренер Оксаны Баюл Валентин Алексеевич Николаев, что очень печально, что спортсмены не понимают того, что две минуты, которые они стоят в микст-зоне — это шанс рассказать миру о себе. Вместо этого в микст-зоне мы слышим такое…» — сказала Вайцеховская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».



Полная версия эксклюзивного интервью с Еленой Вайцеховской выйдет сегодня, 1 июня, на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.